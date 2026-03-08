Eczacıbaşı Dynavit Galatasaray\'ı Mağlup Etti

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında deplasmanda Galatasaray Daikin'i 25-23, 25-22-25, 23-25, 25-18 ve 15-9'luk set skorlarıyla 3-2 mağlup etti.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu
Hakemler: Caner Çildir, Selçuk Görmen
Galatasaray Daikin: Yasemin, Carutasu, Sylla, Wang, Bongaerts, İlkin, Eylül (L), Grobelna, Naz, Ayçin
Eczacıbaşı Dynavit: Ebrar, Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Dilay, Boden, Meliha, Smrek, Maglio
Setler: 23-25, 25-22, 25-23, 18-25, 9-15
Süre: 140 dakika (31, 29, 32, 27, 21) - İSTANBUL
