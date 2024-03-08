Spor

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı Başantrenörü Ferhat Akbaş, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Akbaş, Kadınlar Günü'yle ilgili, "Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. Çok önemli bir gün. Kız çocuklarının çok iyi noktalara gelmeleri ve önemli bir figür olmaları adına güzel bir gün. Biz de bunu takımca kutladık. Oyuncularımıza çiçekler verdik. Umarım bugün, ülkemizde güzel ve anlamlı bir şekilde geçer." diye konuştu.