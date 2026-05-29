Eczacıbaşı Dynavit, Mayu Ishikawa'yı Transfer Etti
Eczacıbaşı Dynavit, Mayu Ishikawa'yı Transfer Etti

29.05.2026 18:21
Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon yapılanması kapsamında Japon smaçör Mayu Ishikawa'yı kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren, Eczacıbaşı Dynavit kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Eczacıbaşı en son Japon smaçör Mayu Ishikawa'yı renklerine bağladı. Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, transferle ilgili, "Japonya Milli Takımı Kaptanı olarak önemli bir sorumluluk üstlenen Mayu Ishikawa'nın tecrübesi, oyun disiplini ve liderliğiyle takımımıza çok şey katacağına inanıyoruz. Uluslararası seviyede edindiği deneyimin yeni sezonda bizim için çok değerli olacağını düşünüyoruz. Sahadaki istikrarı ve yüksek oyun zekasıyla, hedeflerimize ulaşma yolunda önemli bir rol üstleneceğine inanıyoruz" dedi.

Mayu Ishikawa kimdir?

Japon voleybolunun önemli temsilcilerinden olan 2000 doğumlu smaçör Mayu Ishikawa, kariyerinde Toray Arrows, Il Bisonte Firenze ve Igor Gorgonzola Novara formaları giydi. Kulüp kariyerinde Japonya Ligi, Empress' Cup, Kurowashiki Turnuvası ve CEV Kupası'nda önemli dereceler elde eden Ishikawa, Japonya ve İtalya liglerinde edindiği deneyimle Eczacıbaşı Dynavit kadrosuna katıldı.

Japonya Milli Takımı ile Voleybol Milletler Ligi (VNL), Dünya Şampiyonası ve Olimpiyatlar gibi organizasyonlarda forma giyen Ishikawa, özellikle top kontrolü, savunma disiplini ve hızlı hücum varyasyonlarıyla takımının kilit isimlerinden biri oldu. 2024 Paris Olimpiyatları sürecinde Japonya'nın en çok öne çıkan oyuncularından biri olarak değerlendirildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Japon, Yaşam, Spor, Son Dakika

