Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi

Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop\'u 3-0 yendi

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 22-25, 22-25, 31-33 setlerle 3-0 mağlup etti. Maç 85 dakika sürdü.

25.02.2024 15:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Süleyman Evcilmen

Hakemler: Hakkı Demiralay, Akif Kabak

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop: Ceren Karagöl, Derya Çayırgan, Aslıhan Kılıç, Micaya, Samedy, Guerra ( Hande Korkut, Buket Yılmaz, Merve İzbilir)

Eczacıbaşı Dynavit: Gray, Boskovic, Hande Baladın, Naz Akyol, Stefanovic, Yasemin Yıldırım ( Simge Aköz, Voronkova, Tuna Aybüke Özel, Yaprak Erkek)

Setler: 22-25, 22-25, 31-33

Süre: 85 dakika (23, 25, 37)

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, konuk olduğu Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA

Muratpaşa, Voleybol, Vodafone, Sigorta, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2024 18:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 yendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement