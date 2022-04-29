Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor

29.04.2022 10:33
Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off etabında Türk Hava Yolları (THY) ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi play-off etabında Türk Hava Yolları (THY) ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına devam ediyor.

Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı hafta sonu oynanacak karşılaşmalarla devam edecek. Play-off 3.lük/4.lük maçı için Türk Hava Yolları ile karşılaşacak olan Eczacıbaşı Dynavit, antrenmanlarını sürdürüyor. Günü tek antrenmanla tamamlayacak olan turuncu-beyazlılar, THY ile oynayacak oldukları ilk karşılaşmada deplasmana gidecek. 30 Nisan Cumartesi günü oynanacak mücadele, saat 13.00'de başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. Üç maç üzerinden oynanacak seride iki galibiyet alan takım ligi üçüncü sırada tamamlayacak ve önümüzdeki sezon CEV Şampiyonlar Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Playoff 3.lük/4.lük maç programı:

30 Nisan Cumartesi

13.00 THY - Eczacıbaşı Dynavit

3 Mayıs Salı

15.00 Eczacıbaşı Dynavit- THY

6 Mayıs Cuma

15.00 Eczacıbaşı Dynavit- THY - İSTANBUL

Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor
Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor

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Türk Hava Yolları, Cumartesi, Play Off, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, play-off hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika


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