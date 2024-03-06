Eczacıbaşı Dynavit Sarıyer Belediyespor\'u 3-0 Mağlup Etti

Ali Koç'tan gözdağı: Bir kaç güne konuşacağım

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, kulübün mevcut durumu ve geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Yakın zamanda bir basın toplantısı düzenleyeceğini belirten Koç, "Bu gidişat böyle gitmeyecek. Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birkaç güne anlatacağım. Dikkatle dinleyin" dedi.