Eczacıbaşı Dynavit, SigortaShop\'u 3-1 Yendi

Spor

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında SigortaShop'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibini 25-22, 10-25, 14-25 ve 16-25'lik skorlarla 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

SigortaShop: Micaya, Ergül, Ghani, Yordanova, Ceren, Burcu, Dilara (L), Nazlıcan, Selin (L), Sena, Eslem, Ndiaye

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Naz

Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25

Süre: 96 dakika (30, 20, 22, 24) - İSTANBUL