Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında SigortaShop'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda rakibini 25-22, 10-25, 14-25 ve 16-25'lik skorlarla 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
SigortaShop: Micaya, Ergül, Ghani, Yordanova, Ceren, Burcu, Dilara (L), Nazlıcan, Selin (L), Sena, Eslem, Ndiaye
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Boden, Rettke, Boskovic, Simge (L), Naz
Setler: 25-22, 10-25, 14-25, 16-25
Süre: 96 dakika (30, 20, 22, 24) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, SigortaShop'u 3-1 Yendi - Son Dakika
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