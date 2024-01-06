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Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 mağlup etti

Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit, evinde Türk Hava Yolları'nı 27-25, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Bu galibiyetle Eczacıbaşı'nın galibiyet sayısı 13'e yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları\'nı 3-0 mağlup etti
06.01.2024 - 21:24,
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SALON: Eczacıbaşı Spor Salonu

HAKEMLER: Seçkin YENER, Mehmet GÜL.

ECZACIBAŞI DYNAVİT:  Hande, Jack-Kısal, Elif, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Naz, Voronkova, Beyza.

THY: Sıla, Bergamann, Duarte, Van Ryk, Şeyma, Kübra, Melis (L), Silva, Derya, Neriman.

SETLER: 3-0 (27-25, 25-17, 25-23)

SÜRE: 87 dakika (30', 26', 31')

Sultanlar Ligi'nin 14'üncü haftasında Eczacıbaşı Dynavit sahasında Türk Hava Yolları'nı; 27-25, 25-17 ve 25-23'lük setlerle 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar bu sonuçla  galibiyet sayısını 13'e çıkardı.

Kaynak: DHA
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