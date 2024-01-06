Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Eczacıbaşı Dynavit: Hande Baladın, Jack-Kısal, Elif Şahin, Gray, Stevanovic, Boskovic ( Simge Aköz, Tuna Aybüke Özel, Voronkova, Naz Akyol, Yaprak Erkek, Beyza Arıcı)
Türk Hava Yolları: Sıla Çalışkan, Bergmann, Alecrim, Van Ryk, Şeyma Ercan, Kübra Akman (Melis Yılmaz, Buse Kayacan Sonsırma, Derya Güç, Carneiro, Neriman Özsoy, Dicle Babat)
Setler: 27-25, 25-17, 25-23
Süre: 89 dakika (31, 26, 32)
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Türk Hava Yolları'nı 3-0 yendi.
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