Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı mağlup ederek Sultanlar Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
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Spor

Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı mağlup ederek Sultanlar Ligi finaline yükseldi

Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı 3-0 mağlup ederek, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. İstanbul'da gerçekleşen mücadelede Eczacıbaşı, üstün performansıyla rakibini mağlup etti ve adını finale yazdırdı.

04.04.2024 22:20
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Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı 3-0 mağlup ederek, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı mağlup ederek Sultanlar Ligi finaline yükseldi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı mağlup ederek Sultanlar Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
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