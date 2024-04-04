Sultanlar Ligi yarı final serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı 3-0 mağlup ederek, finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, V. Bank'ı mağlup ederek Sultanlar Ligi finaline yükseldi - Son Dakika
RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Atan, beraberliğe sevinmediğini belirterek, "Maçı kaybetsek, çok üzülürdüm. Bugün kazanmamız gerekiyordu. Oyuncularım kazanmak için ellerinden geleni yaptı" dedi.
A Milli Kadın Buz Hokeyi Takımı, Dünya Şampiyonası 2. Klasman B Grubu üçüncü maçında Kuzey Kore'ye 7-1 mağlup oldu. İstanbul Zeytinburnu Buz Adası'nda gerçekleştirilen maçta Kuzey Kore, ilk devreyi 4-1 önde tamamladı ve ikinci devrede skoru 7-1 yaparak galip geldi. Türkiye'nin gruptaki dördüncü maçı ise yarın Yeni Zelanda ile oynanacak.
2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ilk maçında yarın İsviçre ile deplasmanda karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını tamamladı. Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre müsabakanın oynanacağı Letzigrund Stadı'ndaki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde gerçekleştirildi. Milliler, dinamik ısınmanın ardından duran top, hücum ve savunma ağırlıklı taktik idman yaptı. İsviçre-Türkiye mücadelesi, yarın TSİ 20.00'de oynanacak. Milliler, maçtan sonra 6 Nisan Cumartesi günü Türkiye'ye dönecek. 7 Nisan'da saat 17.00'de Riva Hasan Doğan Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde, 8 Nisan'da saat 19.00'da Pendik Stadı'nda hazırlıklarına devam edecek milliler, gruptaki ikinci maçında 9 Nisan Salı günü saat 20.00'de Pendik Stadı'nda Macaristan'la karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, Macaristan mücadelesini ücretsiz olarak izleyebilecek. A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor: Kaleci: Selda Akgöz (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Fatma Şahin (Beylerbeyi), Gamzenur Yaman (Galatasaray Petrol Ofisi) Defans: Sejde Aylin Abrahammson (Club Brugge), Didem Karagenç (Beşiktaş JK United Payment), Gülbin Hız, Yaşam Göksu, İlayda Civelek (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Ümran Özev (Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET), Büşra Kuru (Sand 1946), Dilara Deli (Charleroi), Narin Yakut (Wulfz Fatih Karagümrük) Orta saha: Ebru Topçu, Eda Karataş, Emine Ecem Esen (Galatasaray Petrol Ofisi), Derya Arhan (Beylerbeyi), Meryem Cennet Çal, Busem Şeker, Ece Türkoğlu (Fenerbahçe Petrol Ofisi), Birgül Sadıkoğlu (Tenerife), Elif Keskin (Beşiktaş JK United Payment) Forvet: Arzu Karabulut (Galatasaray Petrol Ofisi), Miray Cin (Duisburg), Yağmur Uraz (Fenerbahçe Petrol Ofisi)
Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig'de 2. golünü kaydetti. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig'de 2. kez gol sevinci yaşadı.
Erzurumspor FK, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Bitexen Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Goller, Şahin Dik (Bitexen Giresunspor), Yakup Kırtay ve Muhammed Furkan Özhan (Erzurumspor FK) tarafından atıldı.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Yılport Samsunspor ile Siltaş Yapı Pendikspor arasındaki maç 0-0 berabere sonuçlandı. Maçta her iki takım da gol bulamadı ve puanları paylaştılar.
Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında Erzurumspor FK, sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup etti. Şahin'in golüne karşılık Yakup ve Furkan'ın golleriyle galip gelen Erzurumspor FK, üç puanı hanesine yazdırdı.
Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok, Başakşehir maçının 54. dakikasında sakatlanarak yerini Ersin Destanoğlu'na bıraktı.
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Omar Colley, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında oynanan Başakşehir maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 6'ya çıkardı. Colley, uzun süreli gol hasretine son verdi ve Beşiktaş'ın beraberlik golünü kaydetti.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Samsunspor, sahasında Pendikspor ile 0-0 berabere kaldı. Maçta birçok gol pozisyonu yaşanmasına rağmen her iki takım da gol bulamadı.
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