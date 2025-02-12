Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finale Çıktı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finale Çıktı

Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finale Çıktı

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu 3-0 mağlup ederek Kadınlar Kupa Voley yarı finaline yükseldi.

12.02.2025 17:14
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AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley çeyrek finalinde evinde Kuzeyboru'yu konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-14, 25-20 ve 25-18 skorlarla 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Hakemler: Ebru Kaya, Uğur Ateş.

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Hande, Rettke, Boskovic, Simge (L), Nicoletti

Kuzeyboru: Ayşe, Yaren, Lazareva, Kurilo, Dimitrova, Buket, Dilek (L), Aleyna

Setler: 3-0 (25-14, 25-20, 25-18)

Süre: 69 dakika (19, 25, 25) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eczacıbaşı Dynavit Yarı Finale Çıktı - Son Dakika

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