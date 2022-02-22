Eczacıbaşı Dynavit yarın CSM Volei Alba'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında yarın Romanya temsilcisi CSM Volei Alba'ya konuk olacak.

Targu Mureş şehrindeki Sporturilor Spor Salonu'ndaki karşılaşma TSİ 20.00'de başlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit çeyrek final mücadelesinde Rusya'nın Uralockha-NTMK takımını eleyerek yarı finale yükseldi.

CSM Volei Alba maçıyla ilgili açıklamada bulunan Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, hem seyahat açısından hem de rakibin gücü ve Avrupa kupalarındaki tecrübesi açısından zorlu bir eşleşme ile karşı karşıya olduklarını belirterek, "Önümüzde ilki deplasmanda olmak üzere iki önemli maç bizi bekliyor. Hazırlıklarımızı en iyi şekilde tamamladık. Özellikle maç içerisindeki atmosfer ve rakibin agresif oyununa karşı iyi bir taktiksel üstünlük sağlamak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Eczacıbaşı Dynavitli oyuncu Beyza Arıcı ise Türkiye'de yakaladıkları galibiyet serisini Avrupa'da da yakalamak ve devam ettirmek istediklerini vurgulayarak, "Yaptığımız antrenmanlarda hatalarımıza odaklanıp daha iyisini ortaya koymak için çaba gösteriyoruz. Hedeflerimize doğru adım adım ilerlerken, Romanya'da da galip geleceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.