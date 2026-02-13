Eczacıbaşı Dynavit Zeren Spor'a Çıkıyor! - Son Dakika
Eczacıbaşı Dynavit Zeren Spor'a Çıkıyor!

13.02.2026 18:46
Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor ile kritik bir maça çıkıyor; galibiyet hedefleniyor.

Vodafone Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Zeren Spor deplasmanına gidecek Eczacıbaşı Dynavit, karşılaşmadan galibiyetle ayrılmayı bekliyor.

Mücadele hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu beyazlı ekip günü tek idmanla tamamladı. Eczacıbaşı Dynavit'in orta oyuncusu Dana Rettke karşılaşmayla ilgili, "Normal sezonun sonuna yaklaştıkça her maç daha da önem kazanıyor. Sahaya gücümüzü ve oyun tarzımızı yansıttığımızda neler yapabileceğimizi biliyoruz. Hala gelişmeye devam eden bir takımız ve bu da sezon ilerledikçe bizi daha da heyecanlandırıyor. Seyir zevki yüksek bir maç olacağına inanıyorum. İstanbul'a galibiyetle dönmek istiyoruz" dedi.

Zeren Spor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 14.00'te TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

