Sultanlar Ligi 2. hafta karşılaşmasında deplamanda Zeren Spor'la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-21,14-25, 25-9 ve 25-20'lik skorlarla 3-1 mağlup etti.
Eczacıbaşı Dynavit, Axa Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda 16 Ekim Çarşamba günü, saat 19.00'da Fenerbahçe Medicana ile karşılaşacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından naklen yayınlanacak.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Burhan İlhan, İlknur Çakar
Zeren Spor: Kübra, Hilal, Uzelac, Kochurina, Mihajlovic, İdil Naz, Ceren (L), Malinov, Beyza, Fatma
Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Rettke, Boskovic, Hande, Stevanovic, Naz, Simge (L), Naz, Nicoletti, Elif, Jack-Kısal, Gray
Setler: 21-25, 25-14, 9-25, 20-25
Süre: dakika (27,26,20,28) - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Eczacıbaşı Dynavit, Zeren Spor'u 3-1 Mağlup Etti - Son Dakika
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