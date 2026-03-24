Eczacıbaşı Finale Yükseldi

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan müsabakada turuncu-beyazlılar, parkeden 25-22, 25-17, 22-25 ve 33-31'lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak final final biletini aldı. Eczacıbaşı'nda aldığı 20 sayıyla Ebrar Karakurt en skorer isim oldu. Magdalena Stysiak 18 ve Yaprak Erkek 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'da Vakıfbank karşısında kupa için sahaya çıkacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Fenerbahçe Medicana: Eda, Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L), Hande, Arelya, Yaasmeen, Gülce (L), Korneluk

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Boden, Smrek, Maglio

Setler: 22-25, 17-25, 25-22, 31-33

Süre: 141 dakika (32, 28, 38, 43) - İSTANBUL