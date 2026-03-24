Eczacıbaşı Finale Yükseldi

Üye Girişi
Son Dakika Logo

24.03.2026 22:45
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe'yi 3-1 mağlup ederek AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley finaline çıktı.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley yarı final maçında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi. Ankara'da oynanan müsabakada turuncu-beyazlılar, parkeden 25-22, 25-17, 22-25 ve 33-31'lik set skorlarıyla 3-1 galip ayrılarak final final biletini aldı. Eczacıbaşı'nda aldığı 20 sayıyla Ebrar Karakurt en skorer isim oldu. Magdalena Stysiak 18 ve Yaprak Erkek 17 sayı kaydederek galibiyette önemli rol oynadı.

Eczacıbaşı Dynavit, yarın saat 19.00'da Vakıfbank karşısında kupa için sahaya çıkacak.

Salon: Ankara

Hakemler: Koray Yılmazgil, İlknur Çakar

Fenerbahçe Medicana: Eda, Orro, Fedorovtseva, Aslı, Vargas, Ana Cristina, Gizem (L), Hande, Arelya, Yaasmeen, Gülce (L), Korneluk

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Boden, Smrek, Maglio

Setler: 22-25, 17-25, 25-22, 31-33

Süre: 141 dakika (32, 28, 38, 43) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Sigorta, Spor, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.03.2026 23:31:51. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.