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Eczacıbaşı'ndan Nalan Ural'a veda - Son Dakika

Eczacıbaşı'ndan Nalan Ural'a veda

02.10.2021 13:19
Eczacıbaşı'ndan Nalan Ural'a veda, System.String[]

Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki menajerlik görevinden geçtiğimiz sezonun ardından ayrılan Türk voleybolunun önemli isimlerinden Nalan Ural'a, kulüp tarafından bir veda yemeği düzenlendi.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'ndeki menajerlik görevinden geçtiğimiz sezonun ardından ayrılan Türk voleybolunun önemli isimlerinden Nalan Ural'a, kulüp tarafından bir veda yemeği düzenlendi.

Dönemlerinin efsanesi olan voleybolcuların, Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu'nun ve A Takım oyuncuları ile teknik kadronun bir araya geldiği yemekte duygusal anlar yaşandı. Nalan Ural'a bir teşekkür plaketi veren Kulüp Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Oyuncu olarak bizimle olduğu dönemde çok büyük başarılar elde eden Nalan, menajer olarak sağladığı önemli katkılarla da Kulübümüzün unutulmaz isimleri arasına adını yazdırdı. Türk kadın voleyboluna kattığı değerler ve dokunduğu her sporcu için kendisine yürekten teşekkür ederim" dedi.

Veda organizasyonu için Eczacıbaşı Spor Kulübü'ne teşekkür eden Nalan Ural ise, "Hayatımın önemli bir bölümünde bana değer katan insanları burada görmekten çok mutluyum. Aileme, eski takım arkadaşlarıma, efsane ablalarıma ve birlikte çalıştığım kulüpteki bütün ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Herkesin yanı sıra Cengiz Göllü'ye de ayrı bir parantez açmak istiyorum. Onun voleybola olan emekleri sayesinde bugün bizler başarılı sporcular olduk. Öte yandan genç arkadaşlarıma da birazcık faydam olduysa çok memnun olurum. Bundan sonraki kariyerlerinde de hep yanlarında olacağım. Hep Eczacıbaşılıydım, hep de bu ailenin bir parçası olarak kalacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Eczacıbaşı'ndan Nalan Ural'a veda

Faruk Eczacıbaşı, Türk, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Eczacıbaşı'ndan Nalan Ural'a veda - Son Dakika Spor


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