Eczacıbaşı Peron İstanbul, sakatlığı süren Karmen Aksoy'u kadrosuna kattı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Peron İstanbul, sakatlığı süren Karmen Aksoy'u kadrosuna kattı

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Eczacıbaşı Peron İstanbul, sakatlığı süren Karmen Aksoy\'u kadrosuna kattı
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Eczacıbaşı Peron İstanbul, milli voleybolcu Karmen Aksoy'u kadrosuna kattı. Milli takım döneminde sakatlık yaşayan Aksoy, kariyerini ve iyileşme sürecini Eczacıbaşı Spor Kulübü çatısı altında sürdürecek.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, milli voleybolcu Karmen Aksoy'u transfer etti.

Turuncu-beyazlılardan konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, milli voleybolcu Karmen Aksoy'un kadroya katıldığı ifade edildi. Milli takım döneminde yaşadığı sakatlığın ardından kariyerine Eczacıbaşı Spor Kulübü çatısı altında devam edecek olan Aksoy'un, iyileşme sürecini yine kulüp bünyesinde sürdüreceği belirtildi.

Transferle ilgili konuşan Eczacıbaşı Spor Kulübü Kulüp Menajeri Bilun Yılmaz, "Karmen, milli takım döneminde talihsiz bir sakatlık yaşadı. Kendisi, küçük yaş kategorilerinden beri takip ettiğim, çok çalışkan ve büyük potansiyele sahip bir sporcu. İyileşme sürecini kulübümüz çatısı altında sürdürecek. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak yeniden sahalara dönmesini ve takımımıza katılmasını diliyoruz. Kendisine Eczacıbaşı Peron İstanbul ailesine hoş geldin diyoruz" diye konuştu.

2003 doğumlu ve 192 cm boyundaki Karmen Aksoy, orta oyuncu pozisyonunda görev yapıyor. Voleybola V.Bank altyapısında başlayan Aksoy, Galatasaray, Sarıyer Belediyesi ve Türk Hava Yolları'nda da forma giydi.

Kaynak: İHA
Milli TakımİstanbulSporSon Dakika

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