Eczacıbaşı Peron İstanbul, Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın İlbank ile karşılaşacak

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında İlbank ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde sezona iki galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda İlbank ile karşılaşacak. Mücadele hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamladı.

İlbank - Eczacıbaşı Peron İstanbul mücadelesi yarın saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV YouTube'dan naklen yayınlanacak.