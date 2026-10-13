Eczacıbaşı Peron İstanbul, Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın İlbank ile karşılaşacak - Son Dakika
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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın İlbank ile karşılaşacak

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Eczacıbaşı Peron İstanbul, Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın İlbank ile karşılaşacak
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Sezona iki galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, Sultanlar Ligi 3. haftasında yarın deplasmanda İlbank ile karşılaşacak. Maç saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak ve TVF Voleybol TV YouTube'dan naklen yayınlanacak.

Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi 3. hafta maçında İlbank ile karşılaşacak.

Sultanlar Ligi'nde sezona iki galibiyetle başlayan Eczacıbaşı Peron İstanbul, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 3. haftasında yarın deplasmanda İlbank ile karşılaşacak. Mücadele hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu-beyazlılar, günü tek idmanla tamamladı.

İlbank - Eczacıbaşı Peron İstanbul mücadelesi yarın saat 19.00'da TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV YouTube'dan naklen yayınlanacak.

Kaynak: İHA
Türkiye Voleybol FederasyonuVoleybolİstanbulYouTubeSporSon Dakika

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