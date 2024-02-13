Eczacıbaşı Spor Kulübü, Yeni Spor Salonunun Temelini Attı - Son Dakika
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Eczacıbaşı Spor Kulübü, Yeni Spor Salonunun Temelini Attı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Yeni Spor Salonunun Temelini Attı

Eczacıbaşı Spor Kulübü, Kartal'daki arazisi üzerinde inşa edilecek olan yeni spor salonunun temelini attı. Salon, 4 bin seyirci kapasitesine sahip olacak ve uluslararası standartlara uygun olarak inşa edilecek. Yeni tesis, sporculara en iyi eğitim ve antrenman imkanlarını sunarken, voleybol izleyicilerine de farklı bir deneyim yaşatacak.

13.02.2024 10:44
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Eczacıbaşı Spor Kulübü, yeni spor salonunun temelini attı. Eczacıbaşı Topluluğu'nun, Kartal'daki arazisi üzerinde inşa edilecek olan yeni salon 4 bin seyirci kapasitesine sahip olacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün yeni salonunun temeli atıldı. Salon 4 bin seyirci kapasitesinde olacak ve Eczacıbaşı Topluluğu'nun Kartal'daki arazisi üzerinde inşa edilecek.

Uluslararası standartlara sahip olacak yeni salonda üç antrenman sahası ve ikişer kişilik 10 odalı altyapı konaklama alanının yanı sıra idari ve sosyal alanlar, fizyoterapi ve fitness bölümleri, kafeterya, yemek salonları ve sporcu dinlenme bölümleri de yer alacak. Toplam inşaat alanı yaklaşık 25 bin metrekare olan proje, ekonomik ve çevresel sürdürülebilirlik ilkelerine uygun olarak inşa edilecek, enerji verimliliği ön planda tutulacak ve çevreye duyarlı malzemeler kullanılacak.

Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün 60 yıla yaklaşan mirasını gelecek nesillere taşıyacak bir sosyal yatırımın temelini attıklarını belirten Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, "Modern ve en ileri teknoloji ile donatılacak yeni salonumuzda, sporcularımız en iyi eğitim ve antrenman imkanlarına sahip olacaklar. Konforlu oturma alanları ve maçları en iyi açıdan izleme imkanı sunacak yapısıyla voleybol izleyicileri için de farklı bir deneyim sunacak olan yeni tesisimizin, genç sporcularımızın gelişimi için yeni fırsatlar sunacağına inanıyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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