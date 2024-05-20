Eczacıbaşı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu - Son Dakika
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Eczacıbaşı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda namağlup şampiyon oldu

Eczacıbaşı Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası\'nda namağlup şampiyon oldu

İstanbul şampiyonu Eczacıbaşı Yıldız Kızlar, 2023-2024 Sezonu Türkiye Şampiyonası'nda grup etabından finale kadar tüm maçlarını puan vermeden kazanarak şampiyon oldu. Finalde V.Bank'ı 3-0 mağlup eden Eczacıbaşı, etkili servisleri ve üstün performansıyla dikkat çekti. Megi Bislimi ve Eslem Yılmaz maçın en skorer isimleri oldu. Takım kaptanı Ece Esepaşa ve pasör Irmak Nil Akpınar da galibiyette önemli rol oynadı. Eczacıbaşı, set vermeden Türkiye şampiyonu olmanın mutluluğunu yaşadı.

20.05.2024 22:39
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2023-2024 Sezonu Yıldız Kızlar Türkiye Şampiyonası için Kocaeli'nde mücadele eden İstanbul şampiyonu Eczacıbaşı Yıldız Kızlar, grup etabından finale kadar bütün maçlarını puan vermeden kazanarak geldi. Finalde rakibi V.Bank'ı 25-13, 27-25 ve 25-19'luk skorlarla 3-0 mağlup ederek namağlup şampiyonluğunu ilan etti.

Karşılaşmanın başından sonuna kadar etkili servisleriyle dikkat çeken turuncu-beyazlılar, hem defanstaki hem de hücumdaki etkili oyunuyla maç boyuncu üstün performans sergiledi. Aldıkları 18 sayıyla 2008 doğumlu Megi Bislimi ve 2007 doğumlu Eslem Yılmaz karşılaşmanın en skorer isimleri oldu. Öte yandan takım kaptanı Ece Esepaşa, etkili defans ve servis karşılamasıyla ve pasör Irmak Nil Akpınar maç boyunca akıl dolu pas dağılımıyla galibiyetin kazanılmasında önemli rol oynadı. Turuncu-beyazılar, maç boyunca 19 servis ve 3 blok sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası Barış Özdemir, "İki senedir çalıştığımız ekiple Türkiye şampiyonluğu elde ettiğimiz için çok mutluyuz. Ekibimizle aynı zamanda Megi ve Eslem olmadan ikincilik maçlarına çıktık. İki smaçörümüzün eklenmesiyle bu turnuvada daha iyi işler yapacağımızı biliyorduk. Bütün sene boyunca çok iyi çalışan kızlarımızı tebrik ederim. Final etabında çok iyi bir iş ortaya koydular. Set vermeden Türkiye şampiyonu olmak bizim için ayrı bir mutluluk. Umarım ki bundan sonra nice şampiyonluklara imza atacağız" ifadelerini kullandı.

Bahadır Bircan ise, "Çok mutluyum. Bütün bir yıl boyunca bunun için çalıştık. Yaptığımız antrenmanlar ve maçlarla hak ettiğimiz sonucu aldık. Umarım birlikte nice şampiyonluklara imza atacağız" dedi.

Salon: Kocaeli Şampiyon Hasan Gemici

Eczacıbaşı: Irmak, Megi, Eylül Naz, Defne, Eslem, Mina, Ece (L), Derin, Kübra, Zeynep

V.Bank: Duru, Aylin, Güz, Ceylin, Ceyda, Begüm, Melike Naz (L), Melis Nida (L), Melis, Zeynep, Ajsa, İrem, Zeynep

Setler: 25-13, 27-25, 25-19

Süre: 81 dakika (22, 33, 26) - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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