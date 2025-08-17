Ederson Galatasaray için gemileri yaktı

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Manchester City'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için girişimlerini sürdürüyor.

PAZARLIK BAŞLADI

Galatasaray, Ederson ile anlaşmasının ardından Manchester City ile pazarlıklara başladı. Sarı-kırmızılılar, 31 yaşındaki Brezilyalı kaleci için Manchester City'ye 10 milyon euro önerdi. Ancak İngiliz temsilcisi bu teklifi yetersiz bularak kabul etmedi. İngiliz devinin Ederson için 15 milyon euro istediği belirtildi.

GALATASARAY İÇİN GEMİLERİ YAKTI

Öte yandan Ederson, Galatasaray'a transfer olmak adına harekete geçti. Deneyimli eldivenin City yönetimine baskı yaptığı, sadece Galatasaray'a gitmek istediğini ilettiği belirtildi. Ederson'un kısa süre içerisinde transferinin gerçekleşmesini istediği ifade edildi.