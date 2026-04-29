Ederson Samandıra\'yı da karıştırdı

Fenerbahçe’de Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı kartın ardından gündemden düşmeyen Ederson hakkında çarpıcı iddialar ortaya atıldı. Brezilyalı kalecinin takım içindeki durumu tartışma konusu oldu.

PERFORMANS VE DAVRANIŞLAR TEPKİ ÇEKTİ

Kulüp içinde yaşanan gelişmelere göre Ederson’un sadece sahadaki performansı değil, saha içi ve dışındaki tavırları da rahatsızlık yarattı. Özellikle son dönemde yaşanan iletişim problemlerinin soyunma odasına kadar yansıdığı öne sürüldü.

TAKIM ARKADAŞLARI RAHATSIZ

İddialara göre bazı futbolcuların Ederson’un davranışlarından memnun olmadığı ve bu durumun takım içi uyumu olumsuz etkilediği ifade edildi. Tecrübeli kalecinin bireysel hareket etmeye yatkın tavırlarının, ekip ruhuna zarar verdiği dile getirildi.

“İSTENMEYEN İSİM” İDDİASI

Yaşanan gelişmelerin ardından Ederson’un sarı-lacivertli takımda “istenmeyen isim” haline geldiği öne sürüldü. Krizin nasıl çözüleceği ise merak konusu oldu.