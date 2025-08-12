Edibe Yağız, Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Edibe Yağız, Avrupa İkincisi Oldu

Edibe Yağız, Avrupa İkincisi Oldu
12.08.2025 17:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Finlandiya'daki Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan Edibe Yağız, Van'da karşılandı.

Finlandiya'da düzenlenen Avrupa 20 Yaş Altı Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan milli atlet Edibe Yağız, kentte çiçeklerle karşılandı.

Finlandiya'nın Tampere kentinden 7-10 Ağustos'ta düzenlenen şampiyonaya katılan milli sporcu Edibe, kadınlar 5 bin metre finalinde, kariyerinin en iyi derecesi olan 15: 43.60 ile gümüş madalya kazandı. Şampiyonada milli sporculardan Viyan Adar ve Ali Tunç da yarıştı.

Madalyayla Van'a dönen Edibe ile milli atletler Viyan ve Ali için Ferit Melen Havalimanı'nda karşılama programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkan Vekili Halis Bayramoğlu, Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hüseyin Esen, antrenör, sporcular ve aileleri tarafından çiçek ve alkışlarla karşılanan sporcular büyük sevinç yaşadı.

Edibe Yağız, AA muhabirine, Avrupa ikincisi olduğu için mutlu olduğunu söyledi.

İstiklal Marşı'nı Avrupa'da okutmanın gururunu yaşadığını belirten Yağız, "Gümüş madalya kazandığım için gururluyum. Ay yıldızlı forma altında ülkemi ve şehrimi temsil etmek çok güzel bir duygu. Zor bir yarıştı. Elimden gelen her şeyi yaptım. Başarımda emeği geçen herkese teşekkürler ederim." dedi.

"Van'ımız için büyük bir gurur"

Edibe Yağız'ı tebrik eden AK Parti İl Başkan Vekili Bayramoğlu ise "Büyük mücadeleler gösteren sporcularımıza, ailelerine teşekkür ediyorum. Sporcularımıza her zaman yanındayız. Bu başarı bir ekip işi. Van'ımız için büyük bir gurur. İlimizde birçok şampiyon çıktı. Ülkenin bayrağını olimpiyatlarda dalgalandıran, dünya ve Avrupa şampiyonu Nur Tatar, atletizm şampiyonu Mahsun Değer bunlardan bazıları. Bunların tamamı evlatlarımız. Çıktıkları her yarışmada yüreğimiz onlarla atıyor. Ülkemizi en güzel şekilde temsil etme gayretindeler." diye konuştu.

"Geleceğimiz parlak"

Tuşba Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Esen de milli atlet Edibe'nin önemli bir başarıya imza attığını aktararak, "Sporcumuz üstün bir başarı elde etti. Kariyerinin en iyi derecesini aldı. Avrupa ikincisi olması bizi gururlandırdı. Tüm sporcularımızın madalya almalarını temenni ediyorum. İlimizde atletizm büyük bir ivme kazandı. Geleceğimiz parlak. Büyük turnuvalarda için daha verimli çalışarak hedeflerimize ulaşacağız. Şampiyon olan çocuklarımıza sahip çıkalım. İş insanlarının bu çocuklara sponsor olmasını istiyoruz. En büyük eksiğimiz bu." ifadelerini kullandı.

Sporcuların elde ettiği başarının herkesi gururlandırdığını anlatan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Fikri Bayramoğlu, milli sporcuları müsabakalara özveriyle hazırlayan antrenörlere teşekkür etti.

Milli takım antrenörü Mehmet Akkoyun, "Yaklaşık 4 ayda hazırlandık. Zorlu bir süreçti. Şehrimizdeki herkes bizi aradı. Bize destek veren başta Gençlik ve Spor Bakanımız olmak üzere herkese teşekkür ederim." dedi.

Kaynak: AA

Avrupa Şampiyonası, Yerel Haberler, Finlandiya, Yaşam, Gümüş, Spor, van, Son Dakika

Son Dakika Spor Edibe Yağız, Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu’nu terör örgütü listesine ekledi ABD, Belucistan Kurtuluş Ordusu'nu terör örgütü listesine ekledi
Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu Öğretmen atamaları sonuçları belli oldu
Manisa Kırkağaç’ta 4 büyüklüğünde deprem Manisa Kırkağaç'ta 4 büyüklüğünde deprem
İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi İntihar notu bırakan avukat, ofisinde yaşamına son verdi
Fenerbahçe’ye Konuk Olacak Feyenoord’un Teknik Direktörü Van Persie’den Açıklamalar Fenerbahçe'ye Konuk Olacak Feyenoord'un Teknik Direktörü Van Persie'den Açıklamalar

17:04
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ’’Hizmet’’ diye makam aracını paylaştı
7 bin nüfuslu ilçenin belediye başkanı ''Hizmet'' diye makam aracını paylaştı
16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
23:41
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
Jack Grealish yeni takımına imzayı atıyor
23:34
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
Onuachu müthiş geri döndü, Trabzonspor kazandı
23:19
Bakırköy’de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
Bakırköy'de tartışmayı ayırmak isteyen kadın silahla vuruldu
23:14
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
Trump, Çin ile gümrük vergisi ateşkesini 90 gün uzattı
23:03
Zelenski’den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
Zelenski'den Trump-Putin görüşmesi öncesi uyarı: Kişisel zaferi olarak ilan edecek
22:50
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
Yolu bıraktı, kaldırımdan ilerledi
22:43
Sinan Engin, Galatasaray’ın yeni kaleci transferini açıkladı
Sinan Engin, Galatasaray'ın yeni kaleci transferini açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 17:23:16. #7.13#
SON DAKİKA: Edibe Yağız, Avrupa İkincisi Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.