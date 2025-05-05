Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı - Son Dakika
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Spor

Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı

Edin Dzeko\'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Edin Dzeko, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Dzeko yaptığı paylaşımda, ''Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil.'' ifadelerini kullandı.

05.05.2025 18:21
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Fenerbahçe forması giyen Bosna Hersekli golcü oyuncu Edin Dzeko'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KAFALARI KARIŞTIRAN PAYLAŞIM

39 yaşındaki golcü oyuncu sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak "Kendinizi her zaman çözümün bir parçası olarak geliştirin, problemin değil." ifadelerini kullandı.Dzeko'nun bu paylaşımı, sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, bu sözlerin ne için yazıldığı taraftarlar arasında büyük merak uyandırdı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 50 maça çıkan Edin Dzeko, bu maçlarda 20 gol attı ve 8 asist yaptı. Dzeko'nun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek. Fenerbahçe'nin Dzeko ile gelecek sezon devam edip etmeyeceği belirsizliğini koruyor.

İşte Dzeko'nun o paylaşımı;

Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'dan sürpriz açıklama! Herkesin kafasını karıştırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • bindokuzyüzüç semih:
    dam üstünde saksağan vur beline kazmayı... ikimizde ne konuştuk be ceko dede :D sen çözüm olamadın ki problemin kaynaklarından oldun. geçen sene gol krallığı yarışındasın diye Sivas maçında arkadaşların bomboşken 3 net pozisyonda şut atıp kaçırdın, sonra gol yediniz berabere bitti şampiyonluk gitti... soruna sebep olanlar bi de akıl veriyor arkadaş :D 35 1 Yanıtla
  • ömer özdaş:
    çok düzgün adam gibi adamsın ceşke daha önce gelseydin fenere 10 7 Yanıtla
  • Hakan1421:
    adam daha 40 yaşında hayatının baharını yaşıyor, Acun Ilıcalı bundan iyisini mi bulacak kesinlikle devam edilmeli 11 1 Yanıtla
  • Akay kayhan:
    bence dzeko ve tadiç fb de kalmalı birde mhy 4 2 Yanıtla
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