- Edin Dzeko: "Hedefim takımın farklı kulvarlarda başarılı olması"

Fenerbahçe'nin forveti Edin Dzeko:

"Kulüp kaliteli oyuncularla görüşüyor"

İSTANBUL - Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, bireysel hedeflerini gerçekleştirmek için gelmediğini hedefinin farklı kulvarlarda mücadele eden takımın başarılı olmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Trendyol Süper Lig'in 16. hafta erteleme maçında Fenerbahçe, konuk ettiği Konyaspor'u 7-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ilk yarısında forma giyen ve hat-trick yapma başarısı gösteren Edin Dzeko, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Takım olarak iyi mücadele ettiklerini vurgulayan Dzeko, "İyi bir galibiyet elde ettiğimizi düşünüyorum. Önemli bir galibiyetti. Bu tip maçlara başladığınız zaman, oyuna iyi bir şekilde başlamanız, güçlü bir şekilde başlamanız gerekiyor ki istediğiniz neticeyi alabilesiniz. Bu ligde hiçbir zaman kolay maç yok. Sonuç her ne kadar kolay bir galibiyet gibi görünse de öyle bir durum söz konusu değil. Bugün yapmış olduğumuz işlerle bu galibiyeti elde ettik. Takım olarak iyi bir oyun ortaya koyduk" dedi.

"Kulüp kaliteli oyuncularla görüşüyor"

Sarı-lacivertlilerin anlaşma sağladığı Leonardo Bonucci'nin da maçı tribünden izlediği hatırlatılan Dzeko, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Takım sadece ofansif anlamda değil, defansif anlamda da iyi olması gerekiyor. Gol atan oyuncular ön plana çıkabilir ama günün sonunda günün sonunda uzun vadede takım olarak iyi bir oyun ortaya koyabilmek ligi kazanabilmek adına. Her oyuncu yardımcı olabilmek için buraya gelecektir. Kulüp en iyisini yapmaya çalışıyor bu anlamda, takımı geliştirmek için kaliteli oyuncularla görüşüyor. Oynanacak hala çok fazla maç var. Dolayısıyla hep birlikte hareket etmemiz gerekiyor. Zaten önemli olan da gelen oyuncuların buraya adapte olması."

"Hedefim takımın farklı kulvarlarda başarılı olması"

Fenerbahçe'de attığı gollerle Süper Lig'de gol krallığında zirvede olan Dzeko, bireysel performans ve hedefleriyle ilgili, "Ben Fenerbahçe'ye bireysel hedeflerimi gerçekleştirmek için gelmedim. Buraya farklı sebeplerden dolayı geldim. Beni tanıyan insanlar bilir. Ben her zaman bunu söylemişimdir, gol ve asistlerle takıma katkı sağlayabiliriz ama burada en önemli olan şey takımın göstereceği performans. Takımın performansı ile bu golleri atabilirsiniz. Benim farklı hedeflerim var, benim hedefim takımın başarısı. Çünkü farklı kulvarlarda oynuyoruz, amacım bu kulvarlarda başarılı olabilmek" diye konuştu.

"Harika oyunculardan kurulu takımız"

Fenerbahçe'ye gelecek oyuncuların tereddüt yaşamayacağını da ifade eden Bosna Hersekli forvet, "Ben futboluma odaklanmış durumdayım. Futbolumu oynamaya devam ediyorum. Buraya transfer olan oyuncular için şunu söyleyebilirim; burayı tercih etmek çok da zor bir durum değil. Çünkü iyi oynayan bir takımız ve 4 kulvarda mücadele ediyoruz. Harika oyunculardan kurulu, harika taraftara sahip kulübüz. Dolayısıyla yeni gelecek oyunculara bakacak olursak buraya gelmek konusunda çok fazla tereddüt yaşayacaklarını düşünmüyorum" diyerek sözlerini noktaladı.