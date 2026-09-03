Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktalayacak - Son Dakika
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Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktalayacak

Edin Dzeko, İsveç maçıyla milli takım kariyerini noktalayacak
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Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 2 Ekim'deki İsveç maçının ardından milli takım kariyerini sonlandıracağını sosyal medyadan duyurdu. 40 yaşındaki golcü, çocukluk hayali olan milli formayı giymenin kendisine en duygusal fırsatı verdiğini belirtti ve taraftarları son maçında yanında olmaya çağırdı.

Alman ekibi Schalke 04'ta forma giyen Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, 2 Ekim'de oynayacakları İsveç maçının ardından milli takım kariyerini sonlandıracağını açıkladı.

Bosna Hersekli futbolcu Edin Dzeko, milli takım kariyeriyle ilgili kararını sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu. Ülkesinin formasını giymenin çocukluk hayali olduğunu ve milli takımla ilk çıktığı maçtan bu yana neredeyse 20 yıl geçtiğini ifade eden 40 yaşındaki futbolcu, bu formaya olan sevgisinin ise değişmediğini belirtti.

Golcü futbolcu, kenara çekilme zamanının geldiğini hissettiğini, her şeyini vermiş olması sayesinde 40 yaşına kadar milli takımla geldiğini ifade etti. Edin Dzeko, ülkesi için oynamanın futbolun kendisine verdiği en duygusal fırsat olduğunu dile getirdi ve taraftarlara da çağrıda bulunarak İsveç'e karşı son kez çıkacağı milli maçta yanında olmalarını istedi.

Edin Dzeko, bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe'de de forma giymişti.

Kaynak: İHA

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