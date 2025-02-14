Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi - Son Dakika
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Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi

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Fenerbahçe'nin yıldızı Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu belirlendi. Ancak Bosna Hersekli forvet, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek.

14.02.2025 14:49
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Süper Lig devi Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin golleriyle 3-0 mağlup etti.

DZEKO'NUN ELİNDE KIRIK TESPİT EDİLDİ

42. dakikada golünü attıktan sonra 75'te yerini Anderson Talisca'ya bırakan Edin Dzeko'nun elinde kırık olduğu ortaya çıktı.

Ancak Dzeko, sahalardan uzak kalmayacak ve özel bir sargıyla oynamaya devam edecek. Fenerbahçe'de daha önce Mert Hakan Yandaş da elindeki kırığa rağmen özel sargıyla mücadele etmişti. Dzeko, bu sezon Süper Lig'de 12, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 gol attı ve Avrupa Ligi'nde de 3 gol kaydetti. 38 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla 19. golünü attı.

Edin Dzeko\'nun elinde kırık tespit edildi

UEFA Avrupa Konferans Ligi, Fenerbahçe, Edin Dzeko, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Dzeko'nun elinde kırık tespit edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Burak:
    ferhat s git kendi takımının haberlerine yanar döner oe. senin gibi oelrının yallamasına da saldırmasına da pabuç bırakacak değiliz. 38 0 Yanıtla
  • Behzat:
    çok geçmiş olsun yaşlı kurdumuz. 31 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    geçmiş olsun dzeko tam bir profesyonel futbolcu böyle adamlar gerçekten çok faydalı böyle tecrübeli futbolcular bulmak zor 0 21 Yanıtla
  • AlexArda:
    aferin ferhat. bırakın yalasun ya, onun da ihtiyacı var o da canlı böyle tutunuyo hayata ahahahhaaa 14 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    burak bacınınDamınaNUTELLAdoker ylarımm 0 8 Yanıtla
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