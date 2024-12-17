Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu - Son Dakika
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Spor

Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu

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Trabzonspor, deplasmanda Galatasaray'a 4-3 mağlup oldu. Başkan Ertuğrul Doğan, maç sonrası futbolculara destek mesajı gönderdi. Ertuğrul Doğan'ın mesajını uçakta Türkçe okuyan Edin Visça'nın o anları çok konuşuldu.

17.12.2024 12:44  Güncelleme: 12:54
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Trabzonspor'un deplasmanda Galatasaray'a konuk olduğu karşılaşmada 4-3 mağlup olması sonrası Başkan Ertuğrul Doğan takıma sahip çıkarak destek açıklamasında bulundu.

MESAJI VISÇA OKUDU

Edin Visça, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın mesajını dönüş uçağında takım arkadaşlarına okudu. Başkan Doğan futbolculara seslendiği mesajında, "Sevgili kardeşlerim, hepinize teşekkür ediyorum. Başımızı öne eğdirmediniz. Yeter ki böyle mücadele edelim, size inanıyorum ve güveniyorum" ifadelerine yer verdi.

Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu

Ertuğrul Doğan, Trabzonspor, Galatasaray, Edin Visca, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edin Visça, Başkandan gelen mesajı arkadaşlarına Türkçe okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • poyraz can:
    Ozan fenere neden başını öne eğdirdin 21 5 Yanıtla
  • Fatma Öztürk:
    Adam trabzonda kala kala trabzon şivesi ile konuşmaya başlamış:-)))) 14 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Visca Sen Üzülme Gönüllerin Şampiyonusun 12 4 Yanıtla
  • Emre Sunay:
    10 küsür yıldır Türkiye de oynayan ve yaşayan Muslera ya gelsin bu. 6 9 Yanıtla
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