Edin Visca\'dan Duygusal Veda

23.05.2026 21:36
Trabzonspor'da 5 yıl geçiren Edin Visca, duygusal bir mesajla bordo-mavili camiaya veda etti.

TRABZONSPOR'un tecrübeli futbolcusu Edin Visca, bordo-mavili kulübe yayımladığı duygusal mesajla veda etti. Trabzonspor'da geçirdiği yılları unutamayacağını belirten Bosnalı futbolcu, "İyi ki Trabzonspor'a geldim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim" dedi.

Trabzonspor'da 5 yıl forma giyen Edin Visca, yayımladığı veda mesajıyla bordo-mavili camiaya teşekkür etti. Şampiyonluk sezonundan yaşadığı sakatlıklara kadar birçok unutulmaz anısını anlatan Visca, Trabzonspor'da geçirdiği dönemin kariyerinin en özel süreçlerinden biri olduğunu söyledi.

Trabzonspor ile yaşadığı şampiyonluğun hayatındaki en unutulmaz anlardan biri olduğunu ifade eden Visca, "Hem üzgünlük hem mutluluk hissediyorum. 5 yıl boyunca burada hep beraber neler yaşadık. Öncelikle harika bir yıl geçirdik. Şampiyonluk yaşadık. O maçları, stattaki atmosferi şimdi tek tek hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

'TRABZONSPOR GERÇEKTEN FARKLI BİR CAMİA'

Bordo-mavili kulüpte çok özel duygular yaşadığını dile getiren Visca, "Bir süre sonra Trabzonspor'un gerçekten farklı bir camia olduğunu fark ettim. Burada herkesin sıcaklığını çok iyi hissettim. Taraftarlar, çalışanlar, yöneticiler ve başkanlar her zaman yanımda oldu. Hepsine çok teşekkür ediyorum" dedi.

'ÜÇ ZOR AMELİYAT GEÇİRDİM'

Trabzonspor kariyerinde zorlu süreçler de yaşadığını anlatan deneyimli futbolcu, "Burada üç zor ameliyat geçirdim. Ama bu kulüp beni hiçbir zaman yalnız bırakmadı. O yüzden 'İyi ki Trabzonspor'a geldim' diyorum. Gerçekten böyle hissediyorum" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMA TEK TEK ANLATACAĞIM'

Trabzonspor'da yaşadığı anıları çocuklarına anlatacağını söyleyen Visca, "Çocuklarım büyüyünce burada yaşadığımız her şeyi tek tek anlatacağım. Futbol hayatı belki de bunun için var. O tarihi geceleri, atmosferi ve taraftarın sevgisini hiçbir zaman unutmayacağım" ifadelerini kullandı.

'BU KADAR ZOR VEDA OLACAĞINI DÜŞÜNMEDİM'

Veda konuşmasının son bölümünde duygusal anlar yaşayan Visca, "Bu kadar zor bir veda olacağını düşünmemiştim. Burada gerçekten bir Trabzonsporlu gibi hissettim kendimi. İyi ki bu şehre geldim, iyi ki her şeyi beraber yaşadık. Herkesi seviyorum. Nasip olursa bir gün tekrar karşılaşacağız" dedi.

Veda mesajı sırasında duygusal anlar yaşayan Visca, konuşmasının sonunda gözyaşlarını tutamadı.

Kaynak: DHA

