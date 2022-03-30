Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

30.03.2022 17:54
Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek

TED Edirne Kürek Kulübü ve TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen Edirne Kürek Festivali'nin bu yıl 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TED Edirne Kürek Kulübü ve TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen Edirne Kürek Festivali'nin bu yıl 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TED Edirne Kolejinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk TED Edirne Kolejini ziyaret etti. Ertürk, burada kürek sporuna yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ertürk, Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ve beraberindekiler Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Yapılan görüşme sonrası bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalin 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmede Balkan ve dünya şampiyonalarının da kentte yapılması gündeme geldi.

Dünya ve Balkan şampiyonlarının Edirne'de yapılması için çalışmalar yürüten heyet, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" tamamlandığında etkinliği federasyon takvimine alacak.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Canalp, hem 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin hem de Kürek Festivali'nin kente büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

İba da Edirne'de kürek sporunun gelişmesi için kulübün kurulduğu günden bu yana çeşitli çalışmalar ve antrenmanlar yapıldığını, Edirne olarak Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini ifade etti.

YORUMLAR
500
CHP'li Gaytancıoğlu: 'Türkiye'de hayvancılık gerçekten çok zor durumda' CHP'li Gaytancıoğlu: 'Türkiye'de hayvancılık gerçekten çok zor durumda' Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyonlarda kaçak kürk ve post ele geçirildi Kapıkule ve Sarp sınır kapılarındaki operasyonlarda kaçak kürk ve post ele geçirildi

Türkiye, Haziran, Edirne, Kürek, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika


Son Dakika
18:02 Ticaret Bakanlığı'ndan, Katar'a 2,5 milyon küçükbaş hayvan ihracatı yapıldığına yönelik iddialara yalanlama geldi
17:57 Hindistan'da ikiz bebek bekleyen çift doğumhane kapısında şaşkınlık geçirdi! Bebekleri çift başlı doğdu
17:56 Okula giden küçük kız köpek saldırısından son anda kurtuldu! O anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
17:53 Abramoviç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2 konuda teşekkür etti
17:37 Ortalıkta görünmeyen Sedat Peker'den haber var! Eşi, sosyal medya hesabından 50 saniyelik video paylaştı
17:18 Şarkıcı Katy Perry'nin sahnede pantolonu patladı, ilk çözümü seyirciyi güldürdü
17:07 Standart altının kilogramı 907 bin liraya yükseldi
16:46 Rus savaş gemisine "Defol git" diyen asker Ukrayna'da savaş kahramanı ilan edildi!
16:38 Mesut Özil kadroya geri döndü!
16:31 Ukrayna'dan açıklama: Ruslar çekilirse barış anlaşmasını referanduma götüreceğiz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2022 18:10:25. #1.12#
SON DAKİKA: Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement