Edirne 2. Kürek Festivali 4 Haziran'da gerçekleştirilecek - Son Dakika

TED Edirne Kürek Kulübü ve TED Edirne Koleji tarafından düzenlenen Edirne Kürek Festivali'nin bu yıl 4 Haziran'da gerçekleştirilecek.

TED Edirne Kolejinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gelen Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk TED Edirne Kolejini ziyaret etti. Ertürk, burada kürek sporuna yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Ertürk, Gençlik Spor İl Müdürü Selim Ak, TED Edirne Koleji Kurucusu Nesim İba ve beraberindekiler Vali Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Yapılan görüşme sonrası bu yıl ikincisi düzenlenecek festivalin 4 Haziran tarihinde gerçekleştirilmesine karar verildi. Görüşmede Balkan ve dünya şampiyonalarının da kentte yapılması gündeme geldi.

Dünya ve Balkan şampiyonlarının Edirne'de yapılması için çalışmalar yürüten heyet, "3 Nehir 1 Şehir Projesi" tamamlandığında etkinliği federasyon takvimine alacak.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Vali Canalp, hem 3 Nehir 1 Şehir Projesi'nin hem de Kürek Festivali'nin kente büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

İba da Edirne'de kürek sporunun gelişmesi için kulübün kurulduğu günden bu yana çeşitli çalışmalar ve antrenmanlar yapıldığını, Edirne olarak Türkiye, Balkan, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına ev sahipliği yapmayı hedeflediklerini ifade etti.