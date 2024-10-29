Edirne'de Bisiklet Şampiyonası'na Asfalt Yolu Tam Not - Son Dakika
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Edirne'de Bisiklet Şampiyonası'na Asfalt Yolu Tam Not

Edirne\'de Bisiklet Şampiyonası\'na Asfalt Yolu Tam Not

Edirne'nin yenilenen köy yolları, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nda sporculardan tam not aldı.

29.10.2024 12:51
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Edirne'nin sıcak asfaltla kaplı köy yolları, Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'na katılan sporculardan tam not aldı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu ile Balkan Bisiklet Birliği iş birliğinde Edirne'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen organizasyona 10 Balkan ülkesinden 145 sporcu katılıyor.

Organizasyon, Edirne Valiliğince başlatılan sıcak asfalt çalışmalarıyla yenilenen köy yollarında gerçekleştirilirken, sporcular kaliteli sürüş imkanı sunan yollara tam not verdi.

Asfalt yollarda pedal çeviren sporcular, parkurda sorunsuz ve rahat bir yarış çıkardıklarını belirtti.

"Valiliğimiz tarafından yenilenen bu yollar çok beğenildi"

Türkiye Bisiklet Federasyonu Edirne İl Temsilcisi Utku Zorlutuna, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne'de önemli bisiklet organizasyonlarına ev sahipliği yaptıklarını söyledi.

Sporcuların kentteki bisiklet şampiyonalarına heyecanla katıldıklarını ifade eden Zorlutuna, kurumlarla iş birliği içinde çok güzel organizasyonlar gerçekleştirildiğine dikkati çekti.

Balkan Yol Bisikleti Şampiyonası'nın yapıldığı köy yollarının ve organizasyonun kusursuz olduğunu anlatan Zorlutuna, şunları kaydetti:

"Yarış parkurunun önemli bölümlerinde sporcular yeni yolları geçiyor. Asfalt kalitesi standartların üzerinde, otoban ayarında yollarımız var. Valiliğimiz tarafından yenilenen bu yollar çok beğenildi. Şampiyona Sırbistan'da gerçekleştirilecekti ancak bazı aksaklıklar nedeniyle yapılamadı. Federasyonumuz tarafından çok hızlı şekilde hazırlık yapıldı ve Edirne'de şampiyonayı yapıyoruz."

Milli sporcu Sudenur Satıcı ise yarışların gerçekleştirildiği yollarda keyifle bisiklet sürdüğünü dile getirdi.

Köylerde yapılan şampiyonanın etkinliğe ayrı bir heyecan getirdiğini belirten Satıcı, "Köy yolları bisiklet sporuna çok uygun bir parkurdu. İniş ve çıkışlar normaldi. Yeni asfaltlanan yer güzeldi ve iyi bir parkurdu. Türkiye'de böyle bir etkinliğin olması çok güzel. Balkan ülkelerinden gelen sporcularla keyifli bir şampiyona yaşıyoruz." diye konuştu.

Yıldızlar kategorisinde erkeklerde birinci olan Ege Erülkü de kaliteli bir parkurda pedal çevirdiklerini vurgulayarak, "Yollar sürüş için çok uygundu. Parkur çok güzeldi. Federasyonumuz yine güzel bir organizasyon düzenledi. Birinci olduğum için mutluyum." ifadelerini kullandı.

Köy yollarındaki sıcak asfalt çalışmaları

Edirne Valiliği köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmak için çalışma başlattı.

Bu kapsamda Vali Yunus Sezer'in talimatıyla İl Özel İdaresince geçen yıl Havsa ilçesinde sıcak asfalt üretim şantiyesi kuruldu.

Şantiyede üretilen asfalt, köy yollarının kalitesinin artırılmasında kullanılıyor. Geçen yıl başlanan çalışmalarda 200 kilometre köy yolunun sıcak asfaltla kaplanması hedefleniyor.

Yol yapım ekipleri bir yılda yaklaşık 120 kilometre yolu sıcak asfaltla kapladı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne'de Bisiklet Şampiyonası'na Asfalt Yolu Tam Not - Son Dakika

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