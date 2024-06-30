Edirne\'de düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şampiyonası tamamlandı

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Edirne'de, Türkiye Yüzme Federasyonu tarafından 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında düzenlenen Kırkpınar Yüzme Şampiyonası tamamlandı.

Olimpik Yüzme Havuzu'ndaki müsabakalara İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'den 20 kulüp ve 430 sporcu katıldı.

Kırkpınar Yüzme Şampiyonası'nda Çorlu Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü birinci, Edirne Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü ikinci ve Edirne DSİ Spor Kulübü üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve kupaları verildi.

Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilcisi Ayhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporcuların 3 gün boyunca yüzme şöleni yaşadığını söyledi.

Küçük yaştaki sporcuların kendini kanıtlaması için önemli bir şampiyona gerçekleştiğini anlatan Dinç, organizasyona katılan kulüp ve sporculara teşekkür etti.

Şampiyonanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün katkıları ile 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri kapsamında gerçekleştirildiğini anlatan Dinç, "Kırkpınar güreşleri öncesinde geleneksel hale gelen yüzme şampiyonamızı her yıl yapıyoruz. Kırkpınar'a katılacak pehlivanlarımıza da başarılar dilerim." diye konuştu.