Edirne'de Mahalle Ligi Final Maçını Süper Lig Hakemi Yönetti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Edirne'de Mahalle Ligi Final Maçını Süper Lig Hakemi Yönetti

Edirne'de düzenlenen Mahalle Ligi futbol müsabakasının final maçında, Şükrüpaşa İlkokulu penaltılarda Vali Fahri Yücel İlkokulu'nu yenerek şampiyon oldu. Bu önemli maçı Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti. Turnuvaya katılan çocuklar büyük bir coşkuyla mücadele etmenin mutluluğunu yaşadı ve sporun birleştirici gücünü keşfetti. Ayrıca etkinlikle çocuklara sporun fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunulması hedeflendi.

05.06.2024 17:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de Mahalle Ligi futbol müsabakasında final maçını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti.

Edirne'de Mahalle Ligi final maçında, Şükrüpaşa İlkokulu arasındaki müsabakaları Vali Fahri Yücel İlkokulu penaltılarda yenerek şampiyon oldu. Final maçını Süper Lig hakemi Özgür Yankaya yönetti.

Daha önce sporla tanışmamış veya düzenli olarak spor yapma fırsatı bulayan çocuklar için futbol, basketbol ve voleybol müsabakaları yapıldı. Sporla buluşan çocuklar "Mahalle Ligi" turnuvalarında mücadele eden çocuklar büyük sevinç yaşadı. Düzenlenen organizasyona 59 okuldan 1475 öğrenci katıldı ve etkinliğe katılan çocuklar büyük bir coşku mücadele etmenin mutluluğunu yaşadı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim AK ve İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Şükrüpaşa Atletizm Sahasında düzenlenen final maçını öğrencilerle birlikte izleyerek, spor dallarında şampiyon olan öğrencilere madalyalarını takdim etti.

Milli Hakem düdük çaldı

"Mahalle Ligi" final maçında, Şükrüpaşa İlkokulu rakibi Vali Fahri Yücel İlkokulu'nu penaltılarda yenerek şampiyon olduğu futbol müsabakasının finalinde tecrübeli hakem Özgür Yankaya düdük çaldı.

Gerçekleştirilen etkinlikle çocuklar sporun birleştirici gücünü keşfetti ve büyük bir heyecan yaşadı.

Ayrıca yapılan etkinlikle beraber çocuklara sporun fiziksel ve zihinsel gelişimine katkıda bulunması hedeflendi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Vali Fahri Yücel, Özgür Yankaya, Futbol, Edirne, Spor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirne'de Mahalle Ligi Final Maçını Süper Lig Hakemi Yönetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:16 Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi Bakan Şimşek’ten açıklama var Borsa ve kriptoya vergi gelecek mi? Bakan Şimşek'ten açıklama var
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’i kabul etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'i kabul etti
16:33 Yahudilerden Kudüs’te provokatif bayrak yürüyüşü Mescid-i Aksa’ya baskın düzenlediler Yahudilerden Kudüs'te provokatif bayrak yürüyüşü! Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlediler
16:31 Ak Parti’nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi Ak Parti'nin adayına büyük fark atan İmamoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı seçildi
15:00 Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari’de ortalık karıştı Belediye başkanının tutuklanması sonrası Hakkari'de ortalık karıştı
18:13 Anlaşma tamam gibi Yaşayan efsane, Beşiktaş’ın başına geçiyor Anlaşma tamam gibi! Yaşayan efsane, Beşiktaş'ın başına geçiyor
17:26 Gelirse yer yerinden oynar Mourinho’nun transfer listesinin başında o yıldız var Gelirse yer yerinden oynar! Mourinho'nun transfer listesinin başında o yıldız var
17:04 Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı Galatasaraylı futbolcu, milli maçta rakibini yumrukladı
16:24 Görüşme yapıldı Volkan Demirel sonrası Hatayspor’da Ancelotti sesleri Görüşme yapıldı! Volkan Demirel sonrası Hatayspor'da Ancelotti sesleri
16:04 Zahide Yetiş programında olay Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü Zahide Yetiş programında olay! Baba, kendisinden büyük bir adama kaçan kızını canlı yayında dövdü
15:41 20 yaşındaki Sümeyye’yi hayattan koparan kaza O anların görüntüsü ortaya çıktı 20 yaşındaki Sümeyye'yi hayattan koparan kaza! O anların görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2024 18:44:17. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'de Mahalle Ligi Final Maçını Süper Lig Hakemi Yönetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement