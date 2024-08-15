Edirne'de öğrenciler, "Yaz Mahalle Ligi" ile sporla buluştu - Son Dakika
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Spor

Edirne'de öğrenciler, "Yaz Mahalle Ligi" ile sporla buluştu

Edirne\'de öğrenciler, "Yaz Mahalle Ligi" ile sporla buluştu

Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor.

15.08.2024 11:45
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Edirne'de öğrenciler "Yaz Mahalle Ligi" ile tatilde de spor yapma imkanı buluyor.

"Mahalle Ligi" projesi kapsamında il genelinde 7 bin öğrenci farklı branşlarda spor yapıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ile yapımı tamamlanan 5 semt sahasında incelemede bulundu. Ferah Ortaokulu'nun bahçesine yapılan sahada antrenman yapan "Yaz Mahalle Ligi" takımları ile bir araya gelen Sezer, çocuklarla sohbet etti.

Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yaz Mahalle Ligi" projesi ile il genelinde 7 bin öğrencinin farklı branşlarda sporla buluştuğunu söyledi.

Öğrencilerin yaz dönemini de sporla geçirmesi için "Yaz Mahalle Ligi"ni başlatarak, kulüpler kurduklarını belirten Sezer, "Şu ana kadar 20 kulübümüz oluşmuş durumda. Bunlar çatı kulüpler olacaklar ve altlarında bütün branşlar olacak. Özellikle dezavantajlı mahallelerimizde çocuklarımızın boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerini istiyoruz. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın 'Edirne Balkanların spor merkezi olsun' talimatı var." dedi.

Çocukların forma dahil bütün sportif malzemelerini aldıklarını, yemek ve ulaşımlarını da karşıladıklarını dile getiren Sezer, mahallerde spor yapmayı kolaylaştırmak için 5 semt sahası yaptıklarını, bu sayıyı 10'a çıkarmak istediklerini kaydetti.

Milletvekili Aksal da il genelinde son 5 yılda basket sahaları dahil olmak üzere 62 saha yapıldığını belirterek, "Biz çocuklarımızın sokakta değil sporda olmasını istiyoruz." dedi.

Futbol turnuvası sürüyor

"Yaz Mahalle Ligi" futbol maçları Saraçhane Stadyumu'nda 20 mahalle ve 300 çocuğun katılımıyla devam ediyor.

Yaz Mahalle Ligi Proje Koordinatörü Onur Selam, AA muhabirine, proje ile çocukların sosyal anlamda gelişirken kötü alışkanlıklardan da uzak durduğunu söyledi.

İstasyon Mahallesi Muhtarı Halit Paşa Yılmaz da Vali Sezer'in önderliğinde başlatılan projeyle 10, 11 ve 12 yaşlarındaki çocukların sosyalleştiğini belirtti.

Kocasinan Mahallesi Muhtarı Canan Koca ise çocukların Edirne'de yaz tatilini spor yaparak verimli geçirdiğini söyledi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne'de öğrenciler, 'Yaz Mahalle Ligi' ile sporla buluştu - Son Dakika

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