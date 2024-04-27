Edirne'de Okullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Okullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı

Edirne\'de Okullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası Başladı

Edirne'de 69 ilden 600 sporcunun katıldığı Okullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası başladı. Mimar Sinan Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış seremonisi yapıldı. Şampiyonada 69 ilden serbest ve grekoromen stillerde 600 sporcu mücadele edecek. Şampiyona 30 Nisan Salı günü sona erecek.

27.04.2024 13:23
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Edirne'de 69 ilden 600 sporcunun katıldığı Okullar Arası Güreş Türkiye Şampiyonası başladı.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasının ardından açılış seremonisi yapıldı.

Seremoninin ardından müsabakalar başladı.

Şampiyonada 69 ilden serbest ve grekoromen stillerde 600 sporcu mücadele edecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine, 69 ilden gelen kafileleri en iyi şekilde misafir ettiklerini söyledi.

Genç güreşçilerin bu tür organizasyonlarda tecrübe kazandığını belirten Delen, "Bu müsabakalar onların ilerideki güreş hayatları için çok önemli. Güreşte dünya yıldızlarını yetiştirmeye çalışıyoruz. Federasyon olarak tüm sporcularımıza ve teknik ekiplere başarı dileriz." dedi.

Şampiyona 30 Nisan Salı günü sona erecek.

Kaynak: AA

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