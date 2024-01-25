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Edirne'de Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Başladı - Son Dakika
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Edirne'de Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Başladı

Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 32 takım ve 250'ye yakın sporcunun katıldığı 'Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası' Edirne'de başladı. Turnuva, Mimar Sinan ve Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor. Turnuva koordinatörü Cüneyt Levent, Edirne'nin ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti. Turnuva 28 Ocak Pazar günü final müsabakalarıyla sona erecek.

Edirne\'de Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası Başladı
25.01.2024 - 17:56,  Güncelleme: 18:04
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Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan'dan 32 takım ve 250'ye yakın sporcunun katıldığı 'Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası' Edirne'de başladı.

Edirne'de Mimar Sinan ve Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvanın ilk karşılaşmaları heyecanlı şekilde başladı. Turnuva koordinatörü Cüneyt Levent, yaptığı açıklamada Edirne'nin ilk kez böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptığını belirtti.

Levent, 24 erkek 8 kadın takımının katılımıyla başlayan turnuva çerçevesinde çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceğini belirterek, "Her sene farklı illerde yapılan turnuvayı bu yıl Edirne'de yapıyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'dan katılan takımlarımız var. Eğlenceli ve güzel bir turnuva olmasını diliyorum. Gelecek yıllarda da bu etkinliği sürdüreceğiz. Tüm basketbolseverleri Edirne'ye davet ediyoruz" dedi.

Basketbol turnuvası için İstanbul'dan Edirne'ye gelen 57 yaşındaki Serdar Ozansoy ise Edirne'de ilk defa düzenlenen bu turnuvaya katılmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ve çok keyif aldığını söyledi.

Edirne'nin çok güzel bir şehir olduğunu belirten Ozansoy, Ben üniversite zamanında 2. Lig'de oynamıştım ve buraya gelme imkanı bulmuştum. Edirne'de çok güzel hatıralarım var. Edirne'yi çok seviyoruz" ifadelerini kullandı.

25 Ocak'ta başlayan turnuva 28 Ocak Pazar günü oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek. - EDİRNE

Kaynak: İHA
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