Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Uluslararası Alegro Cup'ta başarı elde etti - Son Dakika
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Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Uluslararası Alegro Cup'ta başarı elde etti

Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Uluslararası Alegro Cup\'ta başarı elde etti

Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Alegro Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda 22 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti. Kulüp antrenörleri ve milli hakemler, organizasyonun genç cimnastikçilerin gelişimine katkı sağladığını ve Edirne'nin adını uluslararası arenada duyurmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.

17.05.2024 10:03
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Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Alegro Cup Ritmik Cimnastik Turnuvası'nda başarı elde etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Birce Derya Hazneci, Gülfem Arda, Deniz Ecem Yıldırım, Zeynep Uz, İkra Nisa Demir, Ece Bozkurt, Mira Polat, Damla Kanat, Zeynep Öykü Çakıroğlu ve İlke Akbuz'dan oluşan takım 8 kategoride, 22 madalya kazandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen antrenörlerden Banu Seri, organizasyonun genç cimnastikçilerin gelişimine katkı sağladığını belirtti.

Edirne Bölgesi Milli Hakemi Elif Vargün de Alegro Cup'un çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, "Edirne'den bir kulübün Türkiye'yi temsilen burada yer alması Edirne Cimnastik sporu için çok kıymetli. Ayrıca turnuva boyunca birlikte olduğumuz Bulgar hakem arkadaşlarım ve organizasyon komitesi de sporcularımızla ilgili olarak çok güzel yorumlar yaptılar. Yıllardır bu camianın içinde hem sporcu ve hem de hakem olarak yer alan biri olarak Edirne'deki bir kulübün yurtdışında adından bu şekilde söz ettirmesinden dolayı gurur duydum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne Pera Cimnastik Spor Kulübü, Uluslararası Alegro Cup'ta başarı elde etti - Son Dakika

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