Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçileri ziyaret etti - Son Dakika
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Spor

Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçileri ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçileri ziyaret etti

Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçileri ziyaret etti. Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı. Milli sporcuların dünyanın dört bir yanında aldığı başarılarla Türkiye'nin göğsünü kabarttığını söyleyen Sezer, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçilerin de başarı elde edeceğini ifade etti. Edirne'nin güreşte öncü bir il olduğunu belirten Sezer, Balkan Güreş Şampiyonası'nın düzenlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti. Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve antrenörler de yer aldı.

05.06.2024 14:38
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçileri ziyaret etti.

Sezer, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde sporcuların çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Sezer, milli sporcuların dünyanın dört bir yanında aldığı başarılarla Türkiye'nin göğsünü kabarttığını söyledi.

Avrupa ve Dünya şampiyonalarına hazırlanan milli güreşçilerin de başarı elde edeceğini ifade eden Sezer, millilere çalışmalarında başarı diledi.

Sezer, güreşte de öncü il olan Edirne'de Balkan Güreş Şampiyonası'nın düzenlenmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette, Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve antrenörler de yer aldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Edirne Valisi Yunus Sezer, milli güreşçileri ziyaret etti - Son Dakika

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