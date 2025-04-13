Edirnespor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta 28. hafta karşılaşmasında evinde oynadığı ve olaylı geçen maçta Tepecikspor ile 2-2 berabere kaldı.
Hakemler: Ömer Faruk Turtay, Yiğit Çam, Kenan Özcan
Edirnespor: Orhan Kurşun, Alperen Özşahin, Atakan Gündüz, Batuhan Tunçay, Mehmet Taşcı, (Oğulcan Şahin dk. 46), Efe Yüceer, (Mustafa Yalçınkaya dk. 85), Turan Yılmaz, Ümit Can Tokcu, Berat Eyüpoğlu (Emir Özsoy dk. 65), İhsan Furkan Deniz (Cumhur Yılmaztürk dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu
Tepecikspor: Suphi Dağ, Kemal Tokak, Osman Bodur, Kerem Kılıç, Caner Solmaz, Özgür Deryol, Mustafa Samican Keskin, Mustafa Berke Çelik, (Rauf Öktem dk. 78), Abdurrahman Emek, (Erçağ Evirgen dk. 90+4) Berkay Ceylan, (Berat Değirmenci dk. 88), İlker Avşar
Goller: Turan Yılmaz (dk. 56 ve 90) (Edirnespor), Abdurrahman Emek (dk. 44) (Tepecikspor), Ruf Öktem (dk. 83) (Tepecikspor)
Sarı kartlar: Yakup Ramazan Zorlu, Mustafa Emre Yalçınkaya, İhsan Furkan Deniz, Mustafa Emre Yalçınkaya (Edirnespor), Osman Bodur (Tepecikspor) - EDİRNE
Son Dakika › Spor › Edirnespor 2-2 Tepecikspor: Olaylı Beraberlik - Son Dakika
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