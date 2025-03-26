Edirnespor 4-3 Erciyes 38 FK: 7 Gollü Mücadele - Son Dakika
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Edirnespor 4-3 Erciyes 38 FK: 7 Gollü Mücadele

Edirnespor 4-3 Erciyes 38 FK: 7 Gollü Mücadele

Edirnespor, 3. Lig 4. Grup'ta Erciyes 38 FK'yı 4-3 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

26.03.2025 19:38
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Türkiye 3. Lig 4. Grup 26. hafta maçında Edirnespor ile Erciyes 38 Futbol Kulübü karşılaştı. 7 golün atıldığı maçı ev sahibi ekip 4-3 kazandı.

Stat: Edirne 25 Kasım

Hakemler: Berkay Ağış, Önder Demir, Hakan Özler

Edirnespor: Orhan Kurşun, Oğulcan Şahin, Mehmet Taşcı (Dk.81 Bartu Kırtaş), Alperen Özşahin (Dk.67 Mustafa Emre Yalçınkaya), Ümit Can Tokcu, Cumhur Yılmaztürk (Dk.46 Emin Özsoy), Batuhan Tunçay, Turan Yılmaz, Berat Eyüpoğlu, Yakup Ramazan Zorlu, Efe Yüceer

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Yaşar, Muhammed Aybar (Dk.46 Caner Kaban), İsmail Karakaş, Berkay Sizer, Batuhan Kazancı, İsmail Karakaş, Hüseyin Ekici (Dk.89 Taha Özgür), Ethem Balcı (Dk.73 Gürkan Arslan), Ayhan Gürbüz (Dk.46 Tayyib Kanarya), İsmet Yazgan, Hüseyin Fıstıkcı (Dk.89 Yaşar Kavas)

Goller: Yakup Ramazan Zorlu Dk.16, 29 ve 90, Emir Özsoy Dk.72 (pen) (Edirnespor) Ethem Balcı Dk.41, Hüseyin Ekici Dk.45, Caner Kaban Dk.51 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: Cumhur Yılmaztürk, Mehmet Taşçı, Yakup Ramazan Zorlu (Edirnespor), Ayhan Gürbüz, Ethem Balcı, Ahmet Çukadar, İsmail Karakaş (Erciyes 38 FK)

Kırmızı Kart: İsmet Yazgan Dk.62 (Erciyes 38 FK) - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Edirnespor 4-3 Erciyes 38 FK: 7 Gollü Mücadele - Son Dakika

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