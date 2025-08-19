Edirnespor Kayyuma Devredildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Edirnespor Kayyuma Devredildi

Edirnespor Kayyuma Devredildi
19.08.2025 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Maddi sıkıntılar nedeniyle Edirnespor, kayyuma devretme kararı aldı ve ligde yer alamayacak.

3'üncü lig ekiplerinden Edirne spor'da yönetim, sezon öncesi anlaştıkları teknik ekip ve futbolculara imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadıkları gerekçesiyle, kulübü kayyuma devretme kararı aldıklarını açıkladı.Edirne'nin profesyonel futbol liglerindeki tek temsilcisi Edirnespor, maddi olanaksızlıklar nedeniyle 2025-2026 sezonu öncesi hazırlıklara başlayamadı. 2020 yılında, 18 yıl sonra profesyonel lig hasretine son vererek 3'üncü lige çıkan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, sezon öncesi anlaşmaya vardıkları teknik ekip ve futbolculara resmi imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadıklarını, sponsor görüşmelerinin de sonuçsuz kaldığını açıkladı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Edirnespor'u kayyuma devretme kararı alındığı belirtildi.

'MADDİ OLANAKLARI SAĞLAYAMADIK'

Kentte 60 yıllık geçmişe sahip Edirnespor'un, tarihinin en zorlu dönemlerinden geçtiği belirtilen açıklamada, "Şehrimizin 60 yıllık çınarı, Edirne'nin en büyük değeri ve gururu olan Edirnespor'umuz ne yazık ki tarihinin en zorlu dönemlerinden birinden geçmektedir. Geçtiğimiz hafta yaptığımız açıklamayla, kulübümüze kalıcı gelir sağlayacak projeler konusunda umut verici adımlar attığımızı belirtmiş, şehir yöneticilerimizle yaptığımız görüşmelerin olumlu geçtiğini ifade etmiştik. Ancak üzülerek belirtmek isteriz ki bu süreçten somut bir sonuç alamadık. Liglerin başlamasına yalnızca birkaç hafta kala, büyük umutlarla anlaşmaya vardığımız teknik ekip ve futbolcularımıza resmi imzaları attıracak maddi olanakları sağlayamadık. Sponsor görüşmelerimiz sonuçsuz kaldı; isim hakkı, reklam ve destek taleplerimize ise henüz hiçbir kurum ya da kuruluş elini taşın altına koymadı" denildi.

'KAYYUMA DEVRETME KARARI ALMAK ZORUNDA KALDIK'

Edirnespor'un lig öncesi sahaya çıkamayan tek takım konumuna geldiğine yer verilen açıklamada, "Bugün, maalesef bir ilki yaşıyoruz: Edirnespor, lig öncesi sahaya çıkamayan tek takım konumuna gelmiştir. Bu sadece bir spor kulübünün yaşadığı kriz değil, Edirne'nin adının, onurunun, marka değerinin zedelenmesidir. Edirnespor sahaya çıkamıyorsa, bu sadece Edirne'nin futbol sahasında değil, vicdanlarda da bir yenilgi demektir. Bu sebeple yönetim kurulu olarak, tüm çabalarımıza rağmen kulübümüzü ayakta tutacak desteği bulamadığımız için Edirnespor'u kayyuma devretme kararı almak zorunda kaldık. Bu, kolay verilmiş bir karar değildir. Bu, bir isyanın, bir sessiz çığlığın sonucudur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Edirnespor, Politika, Ekonomi, Edirne, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Edirnespor Kayyuma Devredildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Pakistan’da muson yağmurlarında can kaybı 674’e yükseldi Pakistan'da muson yağmurlarında can kaybı 674'e yükseldi
“Birazdan gelirim“ diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin’den haber alınamıyor "Birazdan gelirim" diyerek evden çıkan 16 yaşındaki Nesrin'den haber alınamıyor
Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı Kırmızı ışıkta bekleyen minibüsten paraları alıp kaçtı
Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı Kavga ettiği çocukları bacaklarından bıçakladı
Azerbaycan’da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı Azerbaycan'da şehitlikle dalga geçen 3 turist gözaltına alındı
Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar Güney Afrika ile Zambiya arasında kriz! Eski cumhurbaşkanının naaşını iade etmiyorlar
İLBANK’tan Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne 860 milyon liralık finansman İLBANK'tan Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne 860 milyon liralık finansman
Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı Çayırlık alanda yangın çıkarıp itfaiyecilere saldırdı
Fenerbahçe’de 4 ayrılık birden Mourinho biletlerini kesti Fenerbahçe'de 4 ayrılık birden! Mourinho biletlerini kesti

14:40
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Bomba iddia: Biri büyükşehir 4 belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:37
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı Şehit aileleri dinleniyor
Terörsüz Türkiye komisyonunun 4. toplantısı başladı! Şehit aileleri dinleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 16:20:29. #7.12#
SON DAKİKA: Edirnespor Kayyuma Devredildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.