Ediz Gürel, Özel Maçta İkinci Oyunu Kazandı

Büyükusta (GM) ünvanlı satranç oyuncusu Ediz Gürel, Hollandalı Jorden van Foreest ile karşılaştığı özel maçın ikinci oyununu kazandı.

Dünya sıralamasının 74. basamağındaki Ediz ile klasmanın 30 numarası Van Foreest arasındaki müsabakada ikinci hamleler yapıldı.

Ankara'daki bir otelde yapılan karşılaşmanın klasik tempo kategorisindeki ikinci oyununu 17 yaşındaki milli sporcu Ediz Gürel kazandı. Dünkü ilk oyunu ise Van Foreest kazanmıştı.

17 Şubat'a kadar sürecek

17 Şubat'ta sona erecek karşılaşma, 6'sı klasik, 2'si hızlı, 4'ü de yıldırım tempoda olmak üzere 12 oyundan oluşacak. Kazanan taraf 1500, kaybeden ise 1000 avro para ödülü alacak.

Klasik oyunlar, ELO (satranç derecelendirme sistemi) puanına dahil edilecek. Hızlı ve yıldırım hamle kategorisindeki oyunlar ise gösteri niteliğinde olacak.