Edremit Belediyesi Gürespor Kulüp Başkanı Agah Ferhatoğlu Görevinden Ayrıldı

Kadın basketbolunun köklü kulüplerinden Edremit Belediyesi Gürespor'da Kulüp Başkanı Agah Ferhatoğlu, görevinden ayrıldığını açıkladı. Dört yıl boyunca kulübün başkanlığını yürüten Ferhatoğlu, yeni dönemde yönetimde yer almayacağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi'nde (TKBL) mücadele eden Gürespor, oynadığı 33 resmi maçın tamamını kazanarak namağlup şampiyon oldu. Ayrıca, Balıkesir ekibi Federasyon Kupası'nı da kazanarak Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi.

Görevden ayrıldığını duyuran kulüp başkanı Agah Ferhatoğlu yaptığı açıklamada, "Bu gurur verici süreçte bizlere destek olan tüm taraftarlarımıza, yönetim kurulu üyelerimize, teknik ekibimize, sporcularımıza ve Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Ertaş'a teşekkür ediyorum. Yeni dönemde daha katılımcı ve güçlü bir yönetimle yola devam edilmesi gerektiğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Edremit temsilcisinde genel kurul sürecinin önümüzdeki günlerde başlayacağı öğrenildi. - BALIKESİR