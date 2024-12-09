Edremitspor fırtınası esiyor

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1966 Edremitspor Bölgesel Amatör Lig 8. Grup'ta fırtına gibi esiyor. 12. hafta mücadelesinde Manisa 1965 Spor Kulübü'nü 3-1 mağlup eden yeşil sarılı ekip zirveye bir adım daha yaklaştı.

Bölgesel Amatör Lig 8. Grupta mücadele eden 1966 Edremitspor galibiyet serisine bir yenisini daha ekledi. Haftaya aynı puanla girdiği Manisa 1965 Spor Kulübü'nü Şehit Hamdibey Stadyumu'nda konuk eden Edremit temsilcisi ilk yarıda Adem Parlak, Batuhan Boyoğlu ve Ahmet Emin Aksakal'ın ayağından bulduğu gollerle üç golle üç puanı hanesine yazdırdı.

Puanını 25'e çıkaran Edro, Eti Madenspor'la ikinci sırayı paylaştı. Teknik Direktör Tarık Kısa'nın göreve gelmesinden sonra galibiyet serisine başlayan yeşil sarılı Edremit ekibi aralarında lider Fethiye İdman Yurdu olmak üzere güçlü rakiplerini teker teker mağlup ederek ligin zirvesine bir adım daha yaklaştı.

Karşılaşmayı Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Edremit Belediye Başkan Yardımcısı ve 1966 Edremitspor Başkanı Cavit Cebeci, CHP İlçe Başkanı Emşn Yalçıntaş, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor Başkanı M. Agah Ferhatoğlu, meclis üyeleri ve yaklaşık 5 bin dolayında taraftar takip etti.

1966 Edremitspor, 13. Haftada rakibi Akhisarspor ligden çekildiği için haftayı maç yapmadan geçirecek. - BALIKESİR