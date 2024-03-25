1966 Edremitspor, Gaziosmanpaşaspor\'u 3-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu devraldı

Spor

Balıkesir Süper Amatör Lig Play-Off 4. Hafta mücadelesinde 1966 Edremitspor, evinde konuk ettiği Balıkesir temsilcisi Gaziosmanpaşaspor'u 3-0 mağlup ederek rakibinden liderlik koltuğunu devraldı.

Sarı yeşilli Edremit ekibi Bölgesel Amatör Lig'e çıkma yarışında önemli bir galibiyet elde etti. Evinde ağırladığı Gaziosmanpaşaspor'u rahat yenen Edremitspor sahadan 3-0'lık net skorla ayrıldı. Edremit'e lider olarak gelen rakibi karşısında Semih Atıl'ın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapatan Edremitspor, ikinci yarı Ömer Karadağ ve Tayfun Akbey'in golleriyle üç puanı üç golle almasını bildi.

Rakibinin karşısında aldığı rahat galibiyet ile rakiplerine gözdağı veren sarı yeşilliler şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Puan farkıyla liderliğe yükselen Edremitspor 28 Mart Perşembe günü Gönen Nail Gönenli Stadında Play-Off 5. hafta mücadelesinde grubun iddialı ekiplerinden Gönen Belediyespor'a konuk olacak.

Şehit Hamdibey Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Edremitspor'un taraftar grubu Genç Edrolular'da maç öncesi yaptıkları gösteri ve 90 dakika boyunca etkili tezahüratları ile galibiyete katkı verdiler. Kulüp yöneticileri, CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Mehmet Ertaş ve çok sayıda taraftar da takıma destek verdi. - BALIKESİR