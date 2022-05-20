Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası

20.05.2022 14:25
Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselerek Aydın il merkezinin Aydınspor 1923'ün küme düşmesiyle 4 yıldır süren profesyonel lig hasretine son veren Efeler 09 FK'da başkanlık için efsane isim gündeme geldi.

BÖLGESEL Amatör Lig'den TFF 3'üncü Lig'e yükselerek Aydın il merkezinin Aydınspor 1923'ün küme düşmesiyle 4 yıldır süren profesyonel lig hasretine son veren Efeler 09 FK'da başkanlık için efsane isim gündeme geldi. Yasa gereği profesyonel ligde kulüp başkanlığı yapamayacak Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, Efeler 09 FK'yı emanet edeceği isim için arayışlarını sürdürüyor. Daha önce Aydınspor 1923'te başkanlık yapan Mehmet Fatih Atay'ın yeşil-beyazlı ekibin başına geçmesi için Aydınspor'un efsane başkanlarından Mukan Perinçek'e teklif götüreceği öğrenildi.

Aydınspor'u 1989'da o dönemki adı 1'inci Lig olan Süper Lig'e çıkaran, 26 Ağustos 1990'da Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 6-1 yenen efsane kadronun da başkanlığını yapıp, 12 yıl kenti Futbol Federasyonu'nun yönetiminde temsil eden Perinçek'in adı kentte heyecan yarattı. Mehmet Fatih Atay'ın başkanlık için ilk olarak Aydınspor 1923'ün 3'üncü Lig'e çıktığı dönemde başkanı olan Ahmet Gümüş'e teklif götürdüğü, olumlu yanıt alamayınca 70 yaşındaki Mukan Perinçek'e yöneldiği belirtildi.


- Nazilli
YORUMLAR
500
Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı Efeler'in asfaltlama aracı görücüye çıktı Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü Yunus timlerinden tırnakçılara suçüstü
Kaynak: DHA

Aydınspor 1923, Amatör Lig, Aydınspor, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası - Son Dakika


Son Dakika
21:03 İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, canlı yayında son anket sonuçlarını açıkladı: Haziran'da yüzde 20'yi buluyoruz
20:53 Türk kadınlarının tarihi zaferi! 5 milli boksörümüz de altın madalya kazandı
20:32 Rus ordusunun yeni favori silahı! İHA'ları 5 saniye içinde yakarak yok eden lazer Ukrayna'da kullanıldı
20:30 Milli boksör Busenaz Sürmeneli, şampiyonluğun ardından ringde kolbastı oynadı!
20:29 Ünlü spiker Selçuk Tepeli sinirlerine hakim olamayıp bardağı kameraya fırlattı!
19:53 Atilla Taş, tepki toplayan "Karadenizlilerden bıktık" sözlerine açıklık getirip özür diledi
19:51 Kolombiya Cumhurbaşkanı Marquez'den övgü dolu Atatürk sözleri: Son 4 yıldır Atatürk'ün yolundan gidiyoruz
19:50 Hakaret davasında yeni gelişme! Bakan Soylu, Ekrem İmamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
19:48 Rekor üstüne rekor kırıyoruz! Busenaz Sürmeneli, 66 kiloda dünya şampiyonu oldu
19:27 Tüm Türkiye'yi duygulandıran anlar! Buse Naz Çakıroğlu ringin ortasında hüngür hüngür ağladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.05.2022 21:10:05. #1.13#
SON DAKİKA: Efeler 09 FK'da efsane başkan dönüyor iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement