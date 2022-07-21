TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'un
genç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı. Altınordu altyapısında futbol hayatına başlayan 22 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusu Ömer, sırasıyla Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor'da forma giydi.
- Nazilli
Kaynak: DHA
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Son Dakika › Spor › Efeler 09 Ömer'i aldı - Son Dakika
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