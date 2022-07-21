Efeler 09 Ömer'i aldı - Son Dakika
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Efeler 09 Ömer'i aldı

21.07.2022 11:36
Efeler 09 Ömer'i aldı

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'ungenç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı.

TFF 3'üncü Lig'in yeni ekiplerinden Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, İskenderunspor'un

genç oyuncusu Ömer Turan'ı renklerine bağladı. Altınordu altyapısında futbol hayatına başlayan 22 yaşındaki sol bek ve sol kanat oyuncusu Ömer, sırasıyla Altay U19 ve U21 takımlarının ardından, Bornova Yeşilovaspor ve İskenderunspor'da forma giydi.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Ömer Turan, Futbol, Efeler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Efeler 09 Ömer'i aldı - Son Dakika

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