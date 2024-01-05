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Efeler 09 SFK, Balıkesirspor'dan Enes Karabulut'u transfer etti - Son Dakika
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Efeler 09 SFK, Balıkesirspor'dan Enes Karabulut'u transfer etti

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup takımlarından Efeler 09 SFK, stoper Enes Karabulut ile anlaşmaya vardı ve resmi imzayı attırdı. Karabulut, son 3 sezondur Balıkesirspor'da forma giyiyordu.

Efeler 09 SFK, Balıkesirspor\'dan Enes Karabulut\'u transfer etti
05.01.2024 - 11:02,
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TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'un iddialı ekibi Efeler 09 SFK transferde Balıkesirspor'dan anlaşmaya vardığı stoper Enes Karabulut'a resmi imzayı attırdı. Futbola Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'da başladıktan sonra son 3 sezondur Balıkesirspor'da top koşturan 21 yaşındaki Enes Karabulut, 1'inci Lig'de 5, TFF 2'nci Lig'de 8, 3'üncü Lig'de 5 ve Türkiye Kupası'nda 4 kez forma giydi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Efeler 09 SFK, Balıkesirspor'dan Enes Karabulut'u transfer etti - Son Dakika
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