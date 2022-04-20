Efeler 09 SFK finale yükseldi - Son Dakika

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge Play-Off ilk maçında Efeler 09 Spor Futbol Kulübü, Çiğli Belediyespor'u 3-2'lik skorla mağlup ederek finale yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig 9. Bölge 3. Grup'ta sezonu şampiyon tamamlayan Efeler 09 SFK, Play-Off Grubu maçında Çiğli Belediyespor ile karşılaştı. Aydın'dan 20 otobüsle Burdur'a gelen çok sayıda taraftar takımlarını yalnız bırakmazken yeşil beyazlı futbolseverler, maç boyunca tezahüratlarıyla takımlarına destek verdi. Oynanan karşılaşmada ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. Yeşil beyazlı ekip 55. dakikada Muhammed Emir Yıldırım'ın ceza sahası dışından attığı golle 1-0 öne geçti. 63. dakikada Süleyman Çelik'in asistinde Recep Daylak kafa golüyle skoru 2-0 yaptı. Rakip takım Çiğli Belediyespor 67 ve 72'de beraberlik gollerini bulsa da, maçtaki son sözü 78'de penaltıdan İshak Kurt söyledi. Final için sahaya çıkan Efeler temsilcisi rakibini 3-2 yenerek finale yükseldi. Yeşil beyazlı ekip 22 Nisan Cuma günü Belediye Bolvadin Termalspor ile şampiyonluk maçına çıkacak. - AYDIN