Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber: \'Çıkışımızın sürmesi için elimizden geleni yapacağız\'

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Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber, hafta sonu oynanan ve 3-2 galibiyetle biten Sapancaspor müsabakasını değerlendirerek "Çıkışımızın sürmesi için elimizden geleni yapacağız" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup 18. hafta mücadelesinde Efeler 09 SFK, evinde ağırladığı Sapancaspor'u 3-2 yendi. Maçın ardından açıklamalardan bulunan Teknik Direktör Veyis Kanber, müsabakayı değerlendirdi. Takımın yükselişinin devamı adına önemli bir maç olduğunu ifade eden Efeler 09 SFK Teknik Direktörü Veyis Kanber; "Uzun bir aradan sonra sahamızda geri düştüğümüz maçta kazandığımız için mutluyuz. Hem bizim çıkışımızın devamı, hem de rakibimizin sıralamadaki yeri nedeniyle çok önem taşıyan bir maçtı. Her iki takım da kazanmak için elinden geleni yaptı. Gerek ilk 11'de oyuna başlayan oyuncularımız, gerekse oyuna sonradan dahil olan oyuncularımız üzerine düşen görevleri başarıyla yaptılar. Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Önümüzdeki hafta deplasmanda oynayacağımız Eynesil Belediyespor maçında çıkışımızın sürmesi için elimizden geleni yapacağız. Galibiyetimiz Efeler 09 Spor camiasına hayırlıuğurluolsun" dedi. - AYDIN